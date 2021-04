Jimmy MUZIRA

De formation ingénieur industriel en électronique, expérience de plus de 10 ans en tant que responsable technico-commercial, chargé de l'analyse, la conception et la réalisation de différents projets, qui vont de la vente de solutions informatiques à valeur ajoutée, services, consultances informatiques.



Outre les compétences dont je dispose en informatique, je peux aussi assumer des missions commerciales grâce à mon goût du contact, mon sens de l'écoute et à ma réactivité. Mes connaissances en communication sont également un de mes atouts.

A cela s'ajoute mon intérêt pour le secteur industriel dans lequel j'ai vécu une expérience courte mais enrichissante. Ce cadre d'emploi me plaît beaucoup.



Account manager, project manager, responsable de service client, consultant dans le domaine de l'Internet, de l'ICT, de l'IT et des Télécommunications



Mes compétences :

Bon vendeur

Electronique

Empathie

Entrepreneur

Informatique

L'informatique

Manager

Négociateur

Organisé

People Manager

Proactif

Problem solver

Technique

Vendeur

Visionnaire