Apres mes etudes a strasbourg, j ai decide de partir au Portugal avec Norauto pour paticper au developpement de cette enseigne la-bas.

Puis, le desir de participer a de nouveaus projets m a emmene dans la construction. Domaine que j aime aussi beaucoup.

Aujourd hui, j aimerai pouvoir participer a un projet de developpement a l etranger pour une grande enseigne mais comme decideur.

Je parle anglais, portuguais et français.

Je me debrouille bien aussi en espagnol et italien.

J apprends le russe



Mes compétences :

Commerce international

Vente

Export

Chine

Sourcing

Communication

International

Import

Management