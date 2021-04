Jocelyne Annie GOUNON

14 années d'expériences dans la gestion et pilotage de projets, la conception d'applications, la définition d'architecture applicative, la gestion de services informatiques auprès de clients Grands Comptes.



Intéressée par la conduite des projets, au regard de mes années d'expériences sur des problématiques diverses et variées, j'ai récemment suivi des formations en management de projet selon PMP et PRINCE2 pour une évolution vers la gestion de tout type de projet.



Tout au long de mon parcours, j'ai fait preuve de capacités à travailler en équipe dans un environnement international francophone avec différents collaborateurs de plusieurs filiales européennes.



Mes domaines d'interventions sont :

Gestion des services informatiques selon ITIL,

Gestion de projets IT (Scrum, Cycle en V),

Gestion de projets (selon PRINCE2, PMP),

Préconisation et ou mise en place d'architecture applicative,

Administration des outils Atlassian (Confluence, Jira)

Opérations de maintenance applicative



Précédents employeurs : CAPGEMINI, XWAN, EOXIS, CGI





Mes compétences :

Java

Java 2 Enterprise Edition

Spring Framework

Hibernate

Struts Web Application Framework

Oracle

MySQL

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Java Server Pages

Rational Rose

Quartz

Personal Home Page

Oracle 9i

Linux

HTML

Apache WEB Server

Apache Maven

Xerces

XML

WebLogic Enterprise Application Server

Visual Basic

UML/OMT

PostgreSQL

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

JavaServer Faces

Java Messaging Service

HSQLDB

FLEX

DB2

Cascading Style Sheets

ActiveMQ

Active Server Pages

JavaScript