Joel CASCADE

- Agrégé d'anglais depuis 1998 (Université de la Sorbonne- Paris III, option linguistique), s'intéresse plus particulièrement à la grammaire et la linguistique anglaise. Recherches sur la linguistique cognitive, la pragmatique, les semi-modaux en anglais et la grammaticalisation à la Sorbonne - Paris III.

- Membre du jury de l'agrégation externe d'anglais de 2013 à 2016

- Directeur de la collection "Prêt-à-Réviser" chez Ellipses

- Traducteur-interprète assermenté (anglais-français) près de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion depuis février 2022

- Adjoint Marine au Trinôme académique depuis mars 2022



- A enseigné en hypokhâgne et khâgne, actuellement en Prépa commerciale (C.P.G.E. HEC)

- A publié plusieurs articles aux éditions Ellipses, dans Classi-Files, Prépas

- Enjoy Literature, Le manuel de littérature de langue anglaise, L.E.L.E., 21 mai 2013 (directeur d'ouvrage et auteur)

- The English Textbook, spécial Prépas commerciales (directeur d'ouvrage et auteur), août 2013

- The English Textbook, spécial Prépas scientifiques, co-auteur, août 2013

- Prêt-à-Réviser / La Grammaire synthétique de l'anglais, B2/C1 (auteur), sortie en décembre 2013

- Breaking News, La Presse anglo-saxonne, directeur d'ouvrage, avril 2014

- Contrôle Continu, Terminales, Anglais, directeur d'ouvrage

- Les 80 fiches culturelles - ANGLAIS - Ellipses - février 2015

- Make it pro - manuel de BTS toutes séries - Hatier - mai 2015

- Les Sujets du Bac toutes séries - Ellipses - août 2015

- Classi Files - Les nouveaux dossiers de la presse anglosaxonne - Prépas - Licence - Ellipses - sept 2015

- Les 10 ans d'annales corrigées - Prépas commerciales - Collectif - Ellipses - octobre 2016

N'hésitez pas à me contacter pour des projets de publication et/ou des directions d'ouvrage ! (de la 2de à l'agrégation)

Please do not hesitate to get in touch with me for any publications (or proofreading)

Interested in literature or grammar



Mes compétences :

Anglais des affaires

Anglais maritime

Grammaire anglaise

littérature de langue anglaise

Traduction anglais français

Littérature