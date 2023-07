Joel DELAUNE

Responsable de service informatique, j’ai conduit depuis plus de 15 ans de nombreux projets destinés à mettre en place les outils nécessaires au fonctionnement et à l’évolution des différents services de l’entreprise.

Ceci impose une connaissance approfondie du fonctionnement et de l’organisation des fonctions vitales de l’entreprise, telles que la production couvrant la chaîne logistique complète du fournisseur jusqu’au client final, mais aussi la finance, la comptabilité, le contrôle de gestion, les achats…



J’ai ainsi pu développer mes compétences et mon expérience au cœur de projets imposés par la nécessité constante d’améliorer la qualité, les délais et les coûts de l’entreprise.

Pragmatique, persévérant et en appliquant un management participatif et dynamique, j'ai à cœur d'améliorer les performances et l'efficacité des organisations.