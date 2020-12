J'ai découvert la gestion d'une entreprise, le commerce, le recrutement et le management. En effet, ma capacité à gérer un projet, un objectif de CA ont été pour moi de vraies motivations, passionné par le milieu de la banque, j'ai décidé de m'investir dans une formation bachelor banque et assurance Une importance pour moi le savoir-être, le savoir devenir et la relation humaine.