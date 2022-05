Expérience : 2 ans dalternance et 6 ans Concepteur Développeur Symfony.



Poste recherché : Assistant gestion de projet / analyste projet / architecte logiciel / analyste développeur. Connaissances métier additionnelles, notamment dans : la physique-chimie, la pharmacie, la santé, lagroalimentaire, la métallurgie, la gestion de documents, le reporting comptabilité, lassistance à création dentreprise.



Titulaire d'un MASTER MIAGE parcours OSIE, alternance en contrat de professionnalisation, chez AIRFRANCE. Réalisation de deux applications professionnelle en technologie WEB, avec le Framework Symfony, chez SIROM.



Mes compétences :

JAVASCRIPT

C

XHTML

XML

Informatique

Web

Industrie

Domotique

Médical

Architecture

PHP

Gestion de projet

Conduite du changement

Modélisation

Audit

Personal Home Page

HTML

Cascading Style Sheets

AJAX

Visual Basic

UML/OMT

SAP

Pascal

Oracle

MySQL

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Java 2 Enterprise Edition

Java

Enterprise Resource Planning

C++

C Programming Language

Business Intelligence

Bug Tracking System