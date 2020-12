Joel LAGET

Spécialisé en GESTION INDUSTRIELLE et PERFORMANCES INDUSTRIELLES



MES DOMAINES DE COMPETENCES



Production, Flux & logistique (LEAN MANUFACTURING & Supply Chain)

Maintenance et fiabilité (MBF & TPM)

Qualité (ISO 9001 et ISO 16949)



MA CONTRIBUTION



Diagnostiquer les processus industriels et proposer des solutions adaptées pour améliorer la performance globale de l’entreprise



Analyser, traduire les besoins et rédiger un cahier des charges préconisant les améliorations pour les processus de gestion industrielle



Construire, planifier et gérer les projets de développement de nos clients



Aider nos clients à conduire les changements d’organisation en interne



Mes compétences :

Gestion industrielle

Conseil

Performance

Formation

Lean six sigma

Process improvement

Lean Manufacturing