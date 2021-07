Joel LAMOTTE

Fort de 20 années d'expérience dans le domaine de l'évaluation de la Sécurité Ferroviaire, je mets à votre service mes compétences d'Expert Système et d'Auditeur.

Je couvre les domaines de la grande vitesse, du transport ferroviaire conventionnel, des tramways et des trains à vocation touristique et historique.

Pour avoir participé à leur rédaction, je possède une très bonne connaissance et une excellente pratique des textes Réglementaires.

Je suis bien introduit auprès des Autorités de tutelle des transports ferroviaires Françaises, Luxembourgeoises et Algériennes.



Mes compétences :

Qualité

Management

Mécanique

Gestion de projet