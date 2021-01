Mon expérience de plus de 25 ans acquise en grande distribution m'a permis d'asseoir de solides compétences tant dans le management, la gestion d'un univers marchand, de la logistique, et le domaine de la formation.

Voulant donner un nouvel élan dans ma carrière professionnelle, j'ai obtenu en mai 2017 le titre de Formateur Professionnel pour Adultes sur les deux compétences visées. Passionné par la formation et le secteur du commerce je propose mon expertise dans les domaines suivants :

- le commerce, le management, la gestion d'un rayon, le E-commerce, la logistique d’entrepôts, d'achats.

- La gestion de la relation client, gestion de conflits, du stress, conduite de réunions, TRE

Doté de réelles qualités d’écoute et d'analyse, une volonté de partager les expériences et d'accompagner les parcours dans différents dispositifs, je suis actuellement disponible pour répondre à vos demandes d'interventions ou de formation



Mes compétences :

Approvisionnement

Achats

Management

Logistique

Distribution

Formation professionnelle

Gestion des stocks

Techniques de vente

mini training

eCommerce

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop

eLearning

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Office