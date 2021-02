Joel RITZENTHALER

Depuis 6 ans, à la tête du service Logistique d'Interpane, ou j'organise toutes les tournées quotiidennes des transporteurs, les divers affrètements. Mise en place d'une base de données des prix d'affrètement. Gestion du budget logistique, gestion des manquants clients.

j'ai démarré ma carrière logistique au sein de l'expédition fischer France en qualité de préparateur de commande en 1990.

De là, on m'a affecté à la réception, toujours au sein de la même société.

Au bout de quelques temps, on m'a positionné au comptoir ou j'ai assisté et même participé activement au démarrage de SAP.

Mes investissements et ma connaissance m'ont porté au bout de deux ans au sein du service communication à bord duquel j'ai passé 3 années.

On m'a, au bout de cette période proposé de réorganiser et d'optimiser un dépôt. j'ai relevé le défi et mis six mois pour tout remettre d'aplomb.

Deux ans plus tard, on me mettait à la tête de l'expédition avec pour challenge, la remontée de la productivité et la baisse des litiges.

1 an plus tard, je fus nommé à la tête de l'ensemble de l'entrepôt, pour améliorer la réception.





Mes compétences :

Logistique

Planification

Management