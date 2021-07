Joelle MARAIS

Joëlle a travaillé dans le domaine de l'environnement pendant 17 années, dont une petite dizaine passée au Royaume Uni.



Elle a quitté ce monde du bureau d'études en environnement en décembre 2016 pour se lancer dans une nouvelle aventure et retourner à l'école en tant qu'étudiante en école de naturopathie.



Elle s'est depuis installée à l'Espace Santé de Cuisery (105 Rue du Champ de Foire, 71290 CUISERY) et pratique la naturopathie, l'EFT et la cristallothérapie.