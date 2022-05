Joelle PERRAU

Diplômes :



- DU Santé Publique, Education et Promotion de la Santé. Mention TB. 2010. Université de La Réunion. Mémoire : L'estime de soi comme déterminant de santé.

- DESS d’expert démographe en 1989 à l’Institut de Démographie de Paris – Université de Paris I – Panthéon La Sorbonne.

- Licence de Sociologie en 1985 – Université des Sciences Humaines de Strasbourg.



Formations récentes :

- Formation : "Concevoir des outils locaux d'intervention en éducation pour la santé". 28 et 29 septembre 2011.

- Formation Addictologie : Addictions et précarité. novembre 2011.

- Formation Addictologie : " Addictions : prévention & communication" aout 2011.

- Formation Addictologie "Jeux et dépendances" avril 2011- Fédération régionale d'addictologie de la Réunion

- Formation des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. 13, 14 et 15 septembre 2010. Préfecture de la Réunion - DRDF.

- Formation au photolangage. IREPS le 9 décembre 2009.

- Formation sur les IST par Benoit FELIX de l'ARPS le 6 novembre 2009.

- Promotion de la santé et intersectorialité. IREPS Réunion du 18 au 20 novembre 2009. Animation du stage par M.Bantuelle.

- Evaluation en promotion de la santé. IREPS Réunion. Du 7 au 9 avril 2009.

- Formation à l’écoute active. Organisée par le MFPF. Septembre 2009.

- Fondements de la méthodologie de la recherche clinique : de la question de la recherche au protocole. 22, 23 et 24 novembre 2006. Formation assurée au GHSR par le Dr G. CHENE.

- Formation d’actrice de prévention sexualité, risques sexuels avec les adolescents. Organisée par le MFPF du 2 au 7 juillet 2007 et du12 au 17 décembre 2008.

- Formation d’animatrice de prévention des violences. Organisée par le MFPF du 10 au 12 octobre 2007 et du 19 au 21 novembre 2007.



Derniers postes de travail et fonctions :





- Fondatrice et gérante de EntreprendreEnSanté depuis le 1er mars 2010

- Coordinatrice du réseau de santé « RESAL » : réseau de santé saint-louisien. Réseau centré sur la prévention des troubles de la nutrition. Depuis le 1er novembre 2008.

- Chargée de la coordination des animations organisées dans le cadre scolaire par le Planning Familial de La Réunion.

- Coordonnatrice de l’organisation du colloque « la meilleure contraception, c’est celle que l’on choisit » pour le compte du Planning Familial Réunion. De février à août 2008.

- Chargée d’étude au CIC-EC de La Réunion (INSERM - Réunion) de mai 2006 à décembre 2007.

-  Organisation, coordination, traitement statistique, rendu des résultats écrits et oraux de l’Enquête de séroprévalence du Chikungunya à l’Ile de La Réunion en population générale.

- Chargée d’étude en statistiques à l’AGORAH de mai 1992 à avril 2006.



Savoirs – faire :



Du coté des études :

- Conduite de projet,

- suivi statistique,

- rédaction de rapport d’activité,

- animation de groupe de travail et co-animation avec d’autres partenaires,

Du coté de l’animation :

- mobilisation des potentiels et des compétences des personnes,

- écoute empathique,

- outils d’animation : jeux de rôle, photo langage, brainstorming, théâtre forum, groupe de parole, ……



Logiciels et informatique :



- Traitement de texte et tableur : Excell et Word

- Traitement statistique et épidémiologique : Stata et initiation à SAS.

- Masque de saisie : Epi Info, Epi Data, Sphinx, Monalisa

- Mise en page : X’ Press et Photo Shop



Mes compétences :

Animation

Coordination

Education

Éducation pour la Santé

Prévention

Santé