Joelle PILATE

Après 20 ans d'expérience dans le domaine commercial, la gestion commerciale du service après-vente et la responsabilité administrative d'un service client, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.

Mes compétences clés sont les suivantes :



COMMERCIAL

- Analyse des besoins clients

- Établissement et suivi des offres tarifaires

- Négociation commerciale

- Organisation des prestations

- Coordination des services et des fournisseurs internes et externes

- Relationnel client

- Fidélisation

- Satisfaction Client



FIDELISATION

- Répondre et anticiper les besoins client

- Négocier avec le client

- Innover pour satisfaire

- Comprendre les préoccupations du client pour mieux y répondre



GESTION

- Analyse financière / plan daction

- Mise en place de plans d'action

- Capacité de synthèse et reporting

- Facturation et suivi débiteurs



GESTION DE PROJET

- Organisation des prestations

- Coordination des services internes et externes, et des fournisseurs



MANAGEMENT

Animation déquipe

- Responsable de la formation

- Coaching des équipes

- Intégration des équipes aux valeurs commerciales

- Gestion des plannings



Mes atouts professionels :

Gestion

Organisation

Négociation

Relationnel

Rigueur

Commercial

Analyse

Animation d'équipe

Réactivité

Capacités oratoires