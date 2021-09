Johann ZERROUKI

Passionné par les systèmes d'information et plus particulièrement par le progiciel SAP qui est à mes yeux un fantastique outil d'intégration.



je peux aujourd'hui mettre en application mes connaissances techniques acquises d'une part par mon cursus informatique (M2 Architecture des Systèmes d'Information et de Communication à Toulouse) et d'autre part des connaissances plus fonctionnelles et managériales acquises durant mon Mastère spécialisé en Management et Ingénierie des Systèmes d'Information de l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse.



Mon objectif est de parfaire mes compétences ABAP tout en pouvant à la fois prendre part de façon concrète à la partie "métier" des ressources humaines et d'acquérir de réelle compétences fonctionnelle ce qui est la seule manière d'apporter une réelle valeur ajoutée lors de mes interventions.



Mes compétences :

ABAP

Ressources humaines