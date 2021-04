Johanna JARDIN

Je suis la co-fondatrice de la marque de pots de miel à personnaliser Beely.

Anciennement photographe corporate j'interviens principalement sur tout le volet communication et marketing de la marque.

Notre plus gros challenge étant de faire connaître le concept de la personnalisation de pots de miel pour des évènements (cadeau invité ou goodies écolos principalement).

Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur notre site https://beely.fr/ et tester de personnaliser votre pot de miel en direct.