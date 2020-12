Perspectiviste pour l'immobilier et l'architecture,

réalisation de perspective intérieure et extérieure, plan 3D, film d'animation

Illustrations et animations pour des projets aéronautique, design industriel ou d'ameublement

tout type d'illustration ou film institutionnel.



Site: http://www.johannesdanglehant.com/



Mes compétences :

Infographie