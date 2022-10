John CHAPEAUX

Je suis ingénieur civil des constructions AIrBr ( 1968) sorti de l'université libre de Bruxelles. Je suis né à Uccle ( 1180 Bruxelles) le 20.03.1945. Je suis marié ( séparé de fait ) avec Marie Josée Vandenbemden, Ex 1ère échevine à Saint-Josse-Ten-Noode, domiciliée à Lanzarote ( Iles Canaries) et j'ai 2 filles, Nathalie (40) et Caroline ( 37). J'ai été notamment de 1973 à 1998 Administrateur Délégué du bureau d'études LM Chapeaux) créé par mon Père, Léon Marcel Chapeaux, Ingénieur civil des constructions ( Gent 1923), qui a notamment effectué les études de stabilité de la gare centrale et du Midi à Bruxelles, de l'aérogare de Bruxelles National. de la cité administrative de Bruxelles, des études complètes des aéroports de Kinshasa ( 1956) et Kuala-Lumpur ( 1964), 2 tronçons des autoroutes de Wallonie (frontière française-Tournai-Sirault) et de Bruxelles Liège (Krainem- Boutersem) et du tunnel métro parc-debrouckère(1968). De 1998à 2003) j'ai été l'administrateur délégué de TPF Engineering, filiale du groupe TPF, et de LM Chapeaux International de 1998 à 2013, société qui a réalisé notamment la rénovation complète de l'aéroport de NAIROBI ( 40M EUR sur financement belge) de 1999 à 2003 et de l'aéroport de LUSAKA (15M EUR) ainsi que les travaux d'équipements électro-mécaniques du métro d'ATHENES( 65Md'EUR en association dont 60% part LMCI). Depuis octobre 2013, je suis retraité mais peut toujours effectuer des prestations de consultant. Dans ce cadre, j'ai pu intervenir dans une négociation entre le groupe Bechtel (USA) et la Chine dans le domaine des aéroports.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux

Génie Civil et Infrastructures

Aéroports