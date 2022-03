Johnny POQUET

Chef de projets depuis 2004, je suis un expert GED, workflow et des technologies Java.

Je suis ainsi familier des technologies telles que : J2EE, Struts, EJB, Hibernate, Documentum.

Outre mes compétences techniques, mon expérience de consultant de déploiement autour de progiciels (2004-2008) ainsi que mon parcours universitaire en qualité d'enseignant me donnent une grande aisance relationnelle tant à l'oral qu'à l'écrit et une faculté d’adaptation me permettant à la fois de travailler avec des interlocuteurs de milieux différents mais aussi d’appréhender de nouveaux concepts ou méthodes de travail.



Compétences et domaines d’intervention

AMOA : Recueil de besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles, animation de comités de suivi, recette, reporting

MOE : Rédaction de spécifications techniques, estimations de charges de développement, animation d'équipe technique

Langages : Java, JSP, XML, HTML, Python, Javascript, C++, Smalltalk, Lisp, Turbo-Pascal, FoxPro

Bases de données : SQL Server, Oracle, MySql

Outils : Documentum, Eclipse, Netbean, Ubuntu, Bonita, Crystal Report, Together, DreamWeaver, J-Builder, PVCS, Netscape SuiteSpot, Tivoli

Divers : GED, ITIL, Struts, Spring, Hibernate, Workflows, Web services, EJB, Apache Tomcat, UML, système expert



Compétences métiers et fonctionnelles

Une expérience opérationnelle, un savoir être acquis dans différents types d’organisation : administration, groupe, PME/PMI

Dans les secteurs d'activité suivants :

Banque - Assurance (Banque Postale, Banque Populaire, MMA, Finaref, Apicil, …)

Santé (Institut National de Veille Sanitaire, Mutualité du Rhône)

Luxe (Hermès), Défense (MBDA), Agro-alimentaire (CER France), BTP (Screg), Transports (GT), ...

Dans les domaines fonctionnels suivants :

Web, Développements informatiques, GED, Workflow



Méthodes & Outils

Organisation : Certifié ITIL Foundation V3

Modélisation : UML



Mes compétences :

ITIL

GED

Documentum

J2EE

Java

Workflow

AMOA