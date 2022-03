Jonathan BIONNE

Manager en Ressources Humaines avec 9 ans d'expérience au sein d'entreprises internationales dans les secteurs IT / internet / e-commerce / jeux vidéo. Diplômé d'un Master en école de commerce - Anglais courant.



Domaines de compétence :

- Gestion de projets RH

- Gestion de données RH

- Administration du personnel

- Saisie et audit de paie

- Droit du travail et pratiques RH

- Recrutement



