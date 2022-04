Jonathan COUVREUR

Titulaire du certificat de capacité groupe A et B , je suis également formateur en bateau école (permis côtier, hauturier, fluvial, grande plaisance, VHF).je possède les attestations: agent de sécurité fluvial (ASP), CRR, CQP et la licence de patron pilote pour l'estuaire de la gironde.





titulaire à l'origine d'un BTS en gestion et protection de la nature, je me suis orienté vers la gestion de rivière avant de trouver mon grand amour qu'est la navigation elle même.

j'aime le contact avec une clientèle donc je me suis restreint volontairement à une conduite de bateau à passagers, jusqu'à ce que je rentre à la compagnie nationale du rhone (CNR), où j'exerce sur le frederic mistral.

j'ai depuis le mois de mai 2011 le certificat de capacité groupe A me permettant l’accès aux zones fluviales à caractères maritimes ce qui m'ouvre encore de nouvelles voies.



Mon petit plus, je suis passionné par le bouddhisme tibétain, ce qui me donne un profil atypique qui laisse place a l'ouverture pour l'autre en tant qu'être à la recherche du bonheur. Ce qui signifie que je m'adonne plus facilement à la compassion plutôt qu'au dénigrement de l'autre. Cela ne veut pas pour autant dire se laisser marcher dessus.

J'ai l'âme vagabonde, avide de découverte et de renouveau. Mon plaisir est autant dans le travail, que dans le service, que dans le voyage.



J'aurai tendance a avoir la philosophie de vie de savoir que pour recevoir il faut commencer par donner, pour aimer il faut être détacher, pour vivre pleinement il faut être motivé mais également libre.



Mes compétences :

ASP

Certificat de capacité groupe A et B

gestion stock et budget

licence patron pilote

navigation radar