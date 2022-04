Etudiant en Master 2 à l'Iseg Communication et Marketing.



Passionné par la communication et la publicité.

Adore voyager et motivé quand à l'idée de travailler à l'international



Assistant chef de projet, budget Quick à l'agence The Brand Nation



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relations Presse

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe

Réseaux sociaux