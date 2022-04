Jonathan CRUSSON

Mes expériences dans le développement économique dans le privé/parapublic (Agence de développement économique, CCI) et dans la fonction public territoriale (Mairie de la Baule, Agglomération de SQY) m'ont apporté de véritables compétences en :

- Pilotage de projets complexes multi-acteurs notamment dans la Santé

- Relationnel avec les entreprises et les partenaires économiques

- Analyse et publication de connaissances transversales



Actuellement, je cherche à renforcer mes compétences en développement économique dans d'autres domaines d'activités (éco-industries, high-tech,...), en communication (marketing territorial) et dans une structure dynamique



Mes compétences :

Chargé d'études

Chargé de mission

Développement économique

Etudes economiques