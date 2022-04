Jonathan D'AMICIS

Passionné de sport, j'ai toujours souhaité travailler dans ce domaine afin de lier ma passion avec ma vie professionnelle. J'ai pratiqué plusieurs sports collectifs comme le football et le handball qui m'ont permis de fortement développer mon esprit de compétition.

J'ai intégré l'école AMOS Sport Business School à Paris qui me permettra à termes de concrétiser mon projet professionnel.

Avant AMOS, j'ai obtenu un DUT Services et Réseaux de Communication à l'IUT de Bobigny. Cette formation m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans plusieurs domaines comme le marketing, la communication, l'informatique, le graphisme et l'audiovisuel.

Capable de m'adapter à beaucoup de situations, je me définis comme un caméléon. Mes différentes expériences dans le milieu professionnel ont fait de moi quelqu'un de très sérieux et minutieux.

Je souhaite à l'avenir évoluer dans l'événementiel sportif.



Mes compétences :

Graphisme

Informatique

Audiovisuel

Sport Business

Événementiel sportif

Sponsoring sportif

Études marketing

Marketing stratégique

Communication

Sport

Rédaction de contenus