Jonathan DANO

Tout juste titulaire d’une licence professionnelle Responsable du Développement Commercial.

Ayant à mon actif une expérience de 4 ans dans la restauration et la vente d'articles de sport, j’ai pu donner la preuve de mes capacités d’adaptation, d’organisation et de savoir-être/faire sur deux marchés totalement différents.



Le contact client est indispensable pour moi, je mets toujours un point d’honneur à connaître les produits que je vends, comme mes clients.

La satisfaction clients et l'image de marque sont au cœur de ma motivation.



En recherche active d'un poste de commercial dans le secteur du Morbihan ou Ille et Vilaine - Disponible dés Septembre 2015



Mes compétences :

Conseil

Négociation commerciale

Marketing

Management