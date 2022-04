Une vision différente du foie gras un esprit nouveau, des mariages de saveurs inattendues alliés à la noble à la noblesse du foie gras.





Mes compétences :

Formation sur http://www.travelclick.net/ et Hotel

Formation dans les R.F.P. de Leading Hôtel of the

Formation dans la résolution de problème

Programmes hôteliers : Opéra / Fidélio / Protel /