Jonathan DEVOS

Diplômé d'une licence en E-commerce, je suis un passionné des nouvelles technologies. Je suis spécialisé dans le développement, l'intégration de site web et dans le déploiement de système d'information E-commerce et de site vitrine.

Fort d'une expérience de plusieurs années, je réalise la création de site web de A à Z (logo, design, développement technique, gestion de contenu), tout en respectant les normes et standards numériques.



Mes compétences :

Photoshop

XHTML

CSS

Adwords

PHP5

Javascript

Référencement

Analytic

Newsletter/emailing

Magento enterprise

Prestashop

Wordpress

Suite adobe

HTML

Back office

PHP

Google analytics

Drupal

Joomla

Responsive Design

Bootstrap

Sass

Task runner (gulp)

Git

Web performance

JQuery

JQuery UI

LESS

Ajax