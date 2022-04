Jonathan DONFUT

Bonjour,



je suis gérant de la SARL Optimus Event's qui est localisée à Anse, dans le Rhône. Fort de son expérience nous réalisons tout type de prestations dans toute la France. Nous avons commencé par la sonorisation puis avec les années avons développé l'organisation, la décoration ainsi que la location. Cela nous permet aujourd'hui de réaliser l'ensemble de vos événements, Soirée Privé, Soirée Publique, Soirée d'entreprise, animation de village,... etc. Nous réalisons pour vous votre événement personnalisé, nous vous proposons plusieurs rendez-vous a votre domicile ou a votre bureaux pour pouvoir être entièrement a votre écoute tout en vous conseillant.



Nous adaptons notre matériel en fonction de votre salle et du nombre de vos invités que ce soit en intérieurs avec 50 personnes ou en extérieurs avec 3000 personnes ou plus. Vous pouvez aussi avoir lors de votre soirée des écrans géants, des machines a bulles, des shows laser, ...etc.



Mes compétences :

Organisateur d'événements

Light jockey