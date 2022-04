Jonathan DUFLOT

Ingénieur conseil depuis 2009, je suis en veille active vis-à-vis d'autres opportunités d'emploi.



Actuellement j'interviens sur les champs suivants:

• Organisation et optimisation des systèmes de management Qualité - Sécurité - Environnement

• Audit et analyse de risque Qualité, Sécurité, Environnement

• Prévention et gestion des risques

• Formation Qualité et gestion des risques

• Evaluation externe des établissement et services sociaux et médico-sociaux



Outils métiers

• Qualité : ISO 9001, analyse de risque (AMDEC, HACCP).

• Sécurité : Réglementation SST, OHSAS 18001, ISO 45001, MASE, Evaluation de risques professionnels.

• Environnement : ISO 14001, Analyse environnementale.

• Développement Durable/RSE : Diagnostic SD 21000, ISO 26000.

• Gestion des risques : Gestion globale des risques, ISO 31000.



Mes compétences :

SMQ

HSE

Auditeur

Qualité

Auditeur ICA QSE (ISO 9001, 14001, 45001, OHSAS 18