Jonathan DUFRESNE

La découverte de l’ordinateur durant mon enfance m'a poussé à explorer le domaine de l’informatique en commençant par le montage, l’installation et le dépannage des ordinateurs familiaux.



En 2006 suite à l’obtention de mon bac S, j’ai effectué ma première année d’IUT de Statistique et Traitement Informatique des Données où j’ai pu découvrir l’algorithmie et le développement informatique. Ensuite j’ai effectué une première formation de Développeur Logiciel "Java" en 2009.



Récemment j’ai pu obtenir mon titre de Concepteur Développeur Informatique, lors d’une formation d’un an durant lequel j'ai redécouvert le développement web au travers de l'utilisation de divers framework tels que Symfony, Codeigniter, Jquery et Bootstrap.



J’ai d’ores et déjà pu mettre en applications mes connaissances lors de divers projets développement web.

Notamment lors du dernier projet qui m'a été confié au cours d'une période d’application en entreprise qui s'est déroulé au sein du conseil départemental du Gers, sur le développement d’un "logiciel de gestion de projet et de gestion de tâche courante" sous Symfony 3 au sein d’une équipe de 4 développeurs.



Mes compétences :

Java/j2ee

Html/css

PHP

Merise

Javascript

UML

SQL

Bootstrap

JQuery

CodeIgniter

Symfony