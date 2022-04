Jonathan ESTASSY

Diplômé ingénieur UTC, et fort de plusieurs expériences significatives en bureau d'étude, R&D et Suivi de Projet, je cherche de nouveaux challenges à relever, au sein d'équipes soudées et sur des projets ambitieux.



Curieux de tout, je suis ouvert aux secteurs et projets techniques porteurs d'innovation. J'aime partager mon enthousiasme et mon optimisme au sein de mon équipe, afin d'apporter l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs.



Mes compétences :

CATIA V5

C/C++

VBA for Excel

PHP/MySQL

Word/ Excel/Powerpoint

XHTML/CSS 2.0

Solidworks

Génie Mécanique

Rigueur

Optistruct

Abaqus