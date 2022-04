Jonathan FUSIL

POSTE ACTUEL

• Chef de projet Oil & Gas



PROFIL

• Ingénieur Génie Mécanique Arts et Métiers ParisTech

• Gestion de projet pour leader mondial de la connectique en environnement sévère : connecteurs (puissance, signal, optique) onshore et offshore

• Capacités d'adaptation, disponibilité, pragmatisme, organisation et sociabilité



REALISATIONS :

 Pilotage des projets de production de produits optique, signal et puissance et des SAV associés. (2M€/an).

 Conduite des projets de développements (produits ATEX) (1M€/an).

 Interface entre les clients et les équipes projets dédiées (10-15 personnes).

 Animateur des réunions clients et internes (hebdomadaires, passages de jalons, réunions de lancement).

 Participation aux revues de concept et de design (développements internes)



Parcours Scolaire

• Master of Science in Renewable Energy Engineering avec Distinction Heriot Watt University

• Diplôme d'Ingénieur en Génie Mécanique Arts et Métiers ParisTech (Angers, France)



Langues

• Français: Langue maternelle

• Anglais: Courant • 1 année d'études à Edimbourg (2011) • TOEIC: 865/990 (2009) • TOEFL: 92/120 (2010)



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Mécanique générale

Microsoft Project

Microsoft Office

Oil & Gas

SolidWorks

Gestion de projet

SAP

Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access