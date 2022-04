Jonathan GEISMAR

Valtech est un nouveau genre d’agence – hybride – qui allie le marketing digital et la technologie. En tant qu’agence full service , elle apporte de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise.



Pionnière dans les technologies,Valtech s'appuie sur son rayonnement international pour construire ses projets avec une présence dans 8 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, États-Unis, Inde, Corée) et forte d’environ 1600 collaborateurs.

Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time to Market) et le retour sur investissement (ROI).





Diplomé de l'INSIA - Paris ( INGESUP ) en 2009 puis de l'université La Trobe (Melbourne, Australie -Array, Prix SAP Australian User Group 2011) en 2011, j'ai intégré Valtech en tant qu'Engagement Manager pour apporter ma contribution tant sur l'axe Direction et Pilotage de projets que sur l'axe Avant-Vente. Mes tâches sont variées et vont du pilotage projet, respect des budgets et de la rentabilité, des engagements Qualité et Délais au travail sur une réponse à appel d'offres.



Mes compétences :

Projects

Project Management

Software Project Management

Chef de projet web

Project manager

Knowledge management

Team building