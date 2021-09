Yann FLOCH

Diplômé de l’Université Paris VII (Troisième cycle informatique de gestion) en 2004 après un seconde cycle e-business, je suis consultant confirmé chez Valtech.



Mon parcours professionnel, partagé entre le e-business, les nouvelles technologies, et l'agilité me permet de participer à des projets innovants tant du point de vue technologique qu'organisationnel.



Pour mener à bien les projet que Valtech me confine j'accompagne et je conseille les organisations dans leur approche Agile au sein d'équipes scrum.



Ces projets sont à la fois mobile iOS ou Android, internet (fort trafic), intranet ou main frame et mettent en œuvre diverses technologies .NET JAVA ou encore Unity3D.



Spécialités : ATDD, BDD, TDR, MOA, AMOA, MOE, spécification, test , cadrage , développement , double compétence , agilité , formation , international , pilotage , tourisme , web , tracking , e-business , internet , marketing , E-commerce , web analytics ,gestion projet



Mes compétences :

Développement

Scrum

Test

Marketing

MOA

MOE

SQL

Négociation

Informatique

PHP

International

Web

BDD

Gestion de projet