Jonathan GHODSI

Après des études d’arts appliqués à Paris et une spécialisation en graphisme & communication visuelle print / multimédia à Metz, l’envie m’a pris de voler de mes propres ailes. S’en suivent donc 6 années comme graphiste freelance qui m’ont enseigné une certaine polyvalence (création d’identités visuelles, de divers supports imprimés, de sites internets et autres supports multimédias, conseil et suivi de projets). Mes nombreuses interventions en entreprise m’ont par la suite donné l’envie d’intégrer une équipe à temps plein, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint le département packaging MHCS (Moët Hennessy Champagne Service) comme graphiste pendant un peu plus d’un an (développement graphique des habillages, coffrets et caisses pour les marques de Champagne Veuve Clicquot / Ruinart / Moët & Chandon / Dom Pérignon / Krug dans le respect des exigences du marketing et des marchés). Je suis désormais designer graphique print & digital pour l'enseigne Sushi Shop depuis juin 2014.



Je pratique également pour le plaisir l’illustration, la sérigraphie artisanale (atelier à la maison), la musique, la photo et la vidéo.



Fort de mes diverses expériences, passionné, à l’écoute et exigeant, je saurai répondre de manière adaptée à vos différents besoins en terme de création graphique.



Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Final cut pro

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Wordpress

Microsoft Windows

Mac OS X