Jonathan GIRAULT, à St Jean de Braye près d'Orléans



Technico-Commercial dans le bâtiment, j'ai une bonne expérience du marché produit/client.



À l'écoute du client, je l'accompagne au mieux dans ses projets en proposant des solutions techniques adaptées à l'environnement et ses exigences même les plus complexes.



Besoin de fenêtre, porte d'entrée, volet roulant/battant, portail, clôture, porte de garage, claustra, carport, pergola, store, garde-corps,... n'hésitez pas à me consulter.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Compétences Techniques

Recherche

Recherche des besoins

Informatique