Stéphane YANG

Issu du monde du commerce, avec un début en grande distribution (chef de rayon puis chef de secteur en GMS) et par la suite en B to B (acheteur, responsable logistique et responsable commercial), j’ai bifurqué vers l’univers de la formation en ayant toujours comme fil conducteur les métiers du commerce.

Mes domaines d’interventions sont le marketing, la communication, la négociation, le management et la gestion.

Une de mes fiertés professionnelles, aussi bien en formation continue qu'en formation initiale, est d’avoir su transmettre à mes groupes le goût du challenge en les engageants sur la voie de la réussite (plus de 90% d’obtention de diplôme par session).