Richard Bitaud

Bonjour à vous qui allez me lire,

Bienvenu sur mon profil que je n'est pas eu le temps de mettre à jour; Après deux ans passés dans l'un des restaurant du groupe Patacrepe, me voila de nouveau à la recherche d'une nouvelle mission, d'un nouveau challenge à relever.

Je suis un professionnel passionné par son métier et par le service client (accueil, rapidité, fidéliser), issu de parents commerçants et de formation commerciale. De nature j'aime le contact et la communication et je sais m'adapter à tous les auditoires. J'aime à manager mes collaborateurs de manière à ce qu'ils développent et/ou renforce leurs compétences comme leur motivation. Je suis le plus possible sur le terrain à encadrer et coacher mes collaborateurs et fais en sorte que cela soit suivi et appréciable en valeurs et en satisfaction. Je souscrit entièrement à l'idée de faire "grandir" ses collaborateurs. Je développe les cotés positifs de chacun et faits changer ce qui est problématique en me donnant les moyens et ressources qui me permettront de mener à bien mes plans d'action.

En ce qui concerne les normes HACCP et la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, j'ai suivi une formation en interne avec la société Eurofins. On ne peut plus faire l'impasse sur la sécurité alimentaire de nos jours et je trouve le sujet toujours très intéressant que ce soit en matière de sécurité comme dans le domaine des achats. Les clients ont besoin de sécurité.

Dans ma dernière expérience j'ai pu exercer dans le cadre du respect de la charte du "Tout Fait Maison". Dans le cadre de la restauration commerciale avec des cartes assez conséquentes et des durées de vie des mises en place de 48H maxi, l'organisation du travail et des effectifs est très rigoureuse comme le respect de la qualité, du gout et de la présentation : le dit plat à tours doit être le même à Marseille.

Bien que cette présentation soit un peu courte, j'espère qu'elle vous incitera à entrer en contact avec moi pour me proposer un poste. N'hesitez pas à le faire je suis tres ouvert d'esprit et mobile geographiquement.

Je recherche des postes similaires même en tant que directeur adjoint (je me plais aussi à collaborer ), et j'aimerai m'orienter également du point de vue carrière vers la direction multi sites ou vers un poste au siège d'un groupe (qualité, achats, formation, relation client et communication ). Au plaisir de vous lire.

Cordialement,

Richard Bitaud





Mes compétences :

Bar et service restaurant

Management d'équipes

Gestion relation clients

Animation commerciale

Recrutement

Haccp

Programmation caisses informatisées

Gestion des stocks et Application des méthode

Gestion des plannings

Création et conception de cartes et menus

Organiser

Management

Suivi commercial et administratif

Gestion des conflits

Sécurité alimentaire