Jonathan GOGUELIN

Mes relations d'affaires, chez les clients ou prestataires, trouvent en moi un interlocuteur à l’écoute, patient, réactif et ferme.

Mon poste de chef de secteur actuel me permet de confirmer ces performances ( Croissance du CA et du nombre de client ).



Mon premier poste de responsable commerciale ma permis en étroite relation avec la direction,de me tourner vers des objectifs ambitieux et de mettre en avant mon dynamisme, ma rigueur, mon autonomie, réels valeur ajoutée pour une entreprise.



Acteur important de la rapide valorisation de cette société j'ai le sens des affaires. Interlocuteur privilégié des clients j'écoute comprend et agit.



Fiabilité, disponibilité et esprit d’initiative sont mes principales qualités humaines.



Mon implication dans les projets et mon énergie à les mettres en oeuvre participe au quotidien à mon épanouissement personnel.



Mon but est de m'orienter dans un poste à responsabilité je suis motivé, enthousiaste, dynamique et volontaire dans la réalisation de nouveau defis.



Mes compétences :

Achats

Animation

Approvisionnements

Chine

Commerciale

Lancement de produits

Négociation

Négociation des achats

Politique

Politique commerciale

Promotion

Vente