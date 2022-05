Morgane DESJARDINS

Spécialiste du secteur des cosmétiques et de la coiffure (sélectif et instituts de beautés/spas) après 10 ans d'expérience professionnelle mes compétences clés sont orientées aussi bien Sell in que Sell out: gestion d'un portefeuille client 1050 KE annuel- négociation B to B - promotion des ventes - conseil merchandising - gestion et analyse des appels d'offres - prospection - gestion des litiges - Formation coaching- connaissance du marché des cosmétiques et capillaires (Tendances, attentes des consommateurs, propositions des laboratoires)



Mes compétences :

Vente

Négociation

Luxe

Beauté

Cosmétique

Formation

Bien être

Prospection

Développement commercial