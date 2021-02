Jonathan GUERNIER (GUERNIER)

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des compétences spécifiques et variées dans des domaines passionnants tel que le loisirs, l'hôtellerie et le commerce.

J'ai su pendant toutes ces années :

- Fidéliser les clients et dynamiser les ventes

- Négocier auprès d'interlocuteurs et établir des partenariats

- Animer et Fédérer les équipes autour de projet innovant

- Organiser les évènements et créer les plans marketings

- Gérer des services et une pme, optimiser la rentabilité.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Fidélisation client

Négociation commerciale

Management

Organisation d'évènements

Communication

Marketing

Développement des ventes