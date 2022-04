Jonathan GUIGUE

Ma formation:



- DUT GEA (spécialité Finance / comptabilité)à l'université d'Aix Marseille III entre 2000 et 2002

- Licence de Sciences Economiques à l'université d'Aix Marseille III en 2003

- Ecole supérieure de commerce Toulouse spécialité Audit/consulting, Finance d'entreprise



Mon parcours professionnel:



- Depuis Mai 2011: Gérant de SMS Conseil, société de routage de Sms



- Mai 2007- aout 2010 : Colas, Boulogne Billancourt

Auditeur interne, Colas

Auditeur interne dans une société de travaux publics de 66 000 personnes.

Mes missions: controler le respect des procedures comptables, financières, qualité-sécurité-environnement, ressoucres humaines

mises en place par le siège dans les différentes filiales du groupe (France et étranger).





- Janvier 2006 - Février 2007, Neuilly/Seine

Consultant chez "ADNA –Partners" cabinet de conseil en fusions-acquisitions spécialisé dans les nouvelles technologies.

Mes missions: développer l’activité via la signature de mandats de cession ou d’acquisition, valoriser les sociétés cibles, formuler une offre financière, organiser les négociations.



Mes compétences :

Marketing

Marketing direct

Microsoft Sms

SMS Marketing