Jonathan GUILLAUME

Nouvel arrivant sur Lausanne depuis octobre 2015 je suis disponible dès aujourd'hui.



Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en électrotechnique et actuellement en procédure administrative de reconnaissance du brevet fédéral électricien auprès du SEFRI



Mon autonomie, ma polyvalence, ma rigueur et mes capacités d'adaptation sont des qualités qui me permettront d'intégrer rapidement une société ainsi que son équipe de collaborateurs.



Recherche principal dans le secteur de Electricité industriel (Câbleur machine spécialisées)









Mes compétences :

Quick devis/ Caneco/ Rapsodie/ Autocad/ Microsoft