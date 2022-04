Jonathan HERGUAIS

Je suis spécialisé dans la conception d’éléments structurels en béton armé et en béton précontraint.

A ce titre, je suis intervenu en tant qu’ingénieur d’études sur plusieurs projets à l’international, dont le projet LGV KTS en Corée, le métro de Hyderabad en Inde ainsi que le métro de La Mecque en Arabie Saoudite. J'ai également travaillé en tant que coordinateur technique sur site dans le cadre du métro de La Mecque et du monorail de Riyad en Arabie Saoudite (21 mois). Période au cours de laquelle j'ai acquis de solides connaissances en termes d’interfaces entre le génie civil et les équipements systèmes.



Missions réalisées à l'étranger:

- Doha (Qatar) : depuis Mai 2012

- Jeddah (Arabie Saoudite) : 15 Mois

- Riyad (Arabie Saoudite) : 6 Mois