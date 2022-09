Dominique POITTE

Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, avec 20 années d’expérience dans les projets routiers et 3 années dans les projets ferroviaires.

Il a travaillé sur tout type de projet, des routes départementales en passant par des projets autoroutiers en tracé neuf et des LGV, en France et à l’international. Il a travaillé sur des projets routiers connexes aux voies ferrées, de la suppression

de passages à niveau aux rétablissements des communications sur des projets de LGV.

Ses principaux domaines d’intervention sont le pilotage de projet, le tracé ainsi que les équipements de sécurité.