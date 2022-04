Jonathan HURTREL

Directeur technique et co-fondateur d'une société spécialisée dans le développement informatique, j'ai la possibilité de mettre à profit toute mes compétences techniques et humaines pour le démarrage de la société. En tant que gérant de la société, j'ai eu à mettre en place l'infrastructure technique adéquate avec les outils nécessaires pour assurer le bon suivi et la bonne gestion de l'équipe de 3 consultants que j'ai eu à recruter.

Avec également plusieurs années à enseigner dans plusieurs université, je sais également mettre à profit mes capacités d’enseignement pour former les équipes.



Specialités:

Consulting: Agile / SCRUM, UML, Recrutement, Formation, Suivi d’équipe, Suivi et gestion comptable, Relation clientèle

Outils / Système: Suite Office, Redmine, GIT / SVN, PhpStorm, Windows Server, LAMP, VirtualBox

Web :PHP, Mysql, Symfony 2, eZ Publish, JavaScript, XML / XSL, Varnish



Mes compétences :

JavaScript

ImageMagick

FFMPEG

LAMP

PHP

Adobe Premiere

Adobe Lightroom

Varnish

MySQL

PHP 5

eZ Publish