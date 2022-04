Jonathan JAILLY

Mise en ligne le 26/07/2016 : RECRUTEMENT COMMERCIAL(E) TERRAIN - Bordeaux



Sur le marché depuis février 2012, nous connaissons une augmentation de notre CA et cherchons à renforcer notre équipe.

Entreprise jeune et dynamique, spécialisée dans les travaux de rénovation et de climatisation. Nous travaillons dans tous ce qui est amélioration énergétique.

Nous recrutons plusieurs commerciaux BtoC. Contrat CDI VRP exclusif.



Missions :

- Identifier les besoins des clients

- Vendre nos produits (c'est-à-dire commercialiser nos solutions en énergies renouvelables et rénovation de l'habitat)

- Prospecter une clientèle de particulier (en réalisant des galeries marchandes, du phoning, du porte à porte, du parrainage…).



Vous serez formés sur nos produits pour intégrer une équipe commerciale, où vous serez encadré pour garantir votre réussite.



Profil recherché :

Être très disponible, avec beaucoup d'énergie, qui sera faire preuve d'autonomie, et qui a une facilité d'adaptation. Un profil novice ou expérimenté qui est déterminé à atteindre les objectifs.



Points forts :

Dynamique, doté d'un sens relationnel, sens de la négociation.



Information complémentaire :

Vous devez disposer de votre propre voiture.



Des connaissances dans le domaine du bâtiment et de l'amélioration énergétique serait un plus.