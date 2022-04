Jonathan JAY

Ma Tribu autocollants est un tout nouveau concept de stickers représentant un large panel de personnages aux traits humoristiques et funs, allant du bébé aux seniors, du sportif au pêcheur, de la femme enceinte à la femme d’affaire, etc. Libre alors à chacun de composer l’identité de sa propre tribu !



Ma Tribu autocollants offre une multitude de combinaisons pour afficher son identité et son appartenance : tribu, famille, sport, loisir, mode de vie...

Les autocollants peuvent par exemple se coller à l’arrière de la voiture, sur un scooter, sur la boîte aux lettres ou n’importe quels autres endroits insolites !



Un produit 100% français

De l’ébauche à l’impression finale, Ma Tribu Autocollants est entièrement fabriquée en France.

Basée au Pays Basque, l’équipe s’appuie sur le travail de partenaires locaux.