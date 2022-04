Jonathan KABEL

Etudiant en Licence master et commerce sur internet (MCI) et admis en Master E-business, je recherche un contrat de professionnalisation dans le webmarketing. Actuellement Webmaster éditorial au sein de l'ONPC (Office Nationale de Publication et de Communication), je travaille avec Oxatis. Anciennement en contact avec des entrepreneurs en espace coworking, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toutes propositions ou projets.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Microsoft office

Php/mysql

Estimation de Biens

Wordpress

Gestion de la relation client

Webmarketing

Gestion de Projet

Adobe Dreamweaver

Conseil aux entreprises

HTML5 / CSS3

Adobe Photoshop

Négociation

Drupal

Prestashop

Adobe Illustrator

Référencement naturel