Jonathan KENCKER

J’ai 33 ans et je suis actuellement cadre auprès de la Direction Commerciale, Marketing et Communication du Crédit Mutuel en tant que Chargé d’Etudes et développement marketing.



Je souhaite mettre à profit ma créativité et ma réactivité dans des projets innovants et formateurs. Très attiré par toutes les technologies de l’information, je suis avec enthousiasme toutes les évolutions technologiques, la concurrence générée par les Fintech et les GAFA et je m’auto-forme sur tous les outils permettant la transmission et le partage d’information.



Mes compétences :

Access

Publishers network

Excel

Word

Dreamweaver

Management

Focus

Contrôle de gestion

Tarification

Marketing